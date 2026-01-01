Firmenlauf am Volksparkstadion
B2Run Hamburg 2026
Erlebt den B2Run Hamburg am 25. August 2026 und startet gemeinsam mit eurem Unternehmen beim großen Firmenlauf der Region Hamburg! Die rund 5 km lange Strecke endet mit einem unvergesslichen Zieleinlauf im Volksparkstadion. Ob als Team mit Kolleg/-innen oder als Einzelstarter/-in - dieser Lauf ist das sportliche Highlight für Firmen und Organisationen aus Hamburg und Umgebung.
Das erwartet euch beim B2Run Hamburg:
Der B2Run Hamburg ist Teil der deutschlandweiten B2Run Firmenlaufserie und verbindet sportliche Aktivität mit Teamspirit, Motivation und einem besonderen Gemeinschaftsgefühl. Freut euch auf:
- einen abwechslungsreichen ca. 5 km langen Rundkurs rund um das Volksparkstadion - ideal für Einsteiger/-innen, Walker/-innen und geübte Läufer/-innen
- ein großartiges Teamevent mit ausreichend Gelegenheiten für Teambuilding und Networking
- einen emotionalen Zieleinlauf ins Volksparkstadion
- professionelles Rahmenprogramm mit Moderation und Musik
Weitere Infos zu deinem Firmenlauf findest du in unserem A-Z.
Wer kann beim B2Run Hamburg teilnehmen?
Der B2Run Hamburg ist ideal für Unternehmen, Organisationen & Betriebe jeder Größe aus Hamburg und der Region. Auch Einzelstarter/-innen ohne Team sind bei uns herzlich willkommen. Der Fokus liegt klar auf Teamspirit, Zusammenhalt und Spaß - nicht auf Bestzeiten. Perfekt für Teambuilding, betriebliche Gesundheitsförderung und aktive Pausen außerhalb des Arbeitsalltags.
Anmeldung zum B2Run Hamburg
Meldet euch jetzt für den B2Run Hamburg am 25. August 2026 an und erlebt einen unvergesslichen Teamtag bei B2Run! Falls du ohne Team als Einzelstarter/-in an den Start gehen möchtest, findest du hier weitere Infos.
Aktivierung und Motivation vor dem Lauf beim Warm-Up von David Lloyd
Beim B2Run Hamburg wurden Teams aus 498 Unternehmen #gemeinsamaktiv